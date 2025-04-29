金与正：美北元首私人关系不差 无核化谈判是愚弄对方

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正称，若美国不能接受已经改变的现实，只执着于过去，那么朝美会晤将永远只是美方的“一厢情愿”。据朝中社29日报道，金与正在题为《朝美接触只是美国的“心愿”》的谈话中发表了上述言论。美国白宫此前表示愿意就无核化问题与北韩对话。对此，金与正指出：“需要记住的是，现在是2025年，而不是2018年或2019年。”美国与北韩曾先后于2018年6月、2019年2月在新加坡、越南河内举行首脑会谈，2019年6月又在板门店会晤。金与正表示，不否认北韩元首与美国现任总统的私人关系尚可，但若将元首之间的私人关系与实现无核化的目标相提并论，只能被解读为对对方的愚弄。金与正强调，北韩的拥核地位和能力已不可逆转，地缘政治环境已发生根本性变化，今后预测与思考一切事务都应以此为前提。金与正还称，美国应具备最起码的判断力，认识到两个拥核国家走向对抗对双方均无益。既然如此，那么最好基于新思路，寻求其他接触突破口。分析认为，金与正的这番言论虽重申北韩拒绝美北无核化谈判的立场，但也暗示双方可展开其他目的的对话。美国白宫官员此前在回答韩联社提问时表示，特朗普总统对与北韩国务委员长金正恩展开北韩全面无核化对话持开放态度。