韩中外长通电话 重申发展战略合作伙伴关系

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韩国国际广播电台报道：李在明政府成立后，韩中外长于28日首次通话，重申发展两国“战略合作伙伴关系”的共同承诺。据韩中两国外交部消息，韩国外交部长官赵显当天与中共中央政治局委员兼外交部部长王毅通电话。韩国外交部表示，赵显与王毅一致希望双方保持密切合作，推动两国关系发展。中国外交部表示，赵显指出，韩方高度重视韩中关系，期待密切两国高层交往，面向未来，推动韩中战略合作伙伴关系取得更大发展。中国外交部还报道称，赵显表示，韩中经贸关系密切，已形成良好合作模式，韩方愿积极推动两国自贸谈判，深化韩中经贸合作。期待同中方加强沟通协调，正视历史，共同维护地区和平稳定。王毅表示，中韩是重要近邻和合作伙伴，坚持睦邻友好符合两国人民共同利益。韩国新政府就职后，两国元首通电话，中韩关系实现良好开局，也为韩国下步开展工作指明了方向。王毅强调，中韩应成为名副其实的战略合作伙伴，推动两国关系向更高水平迈进。希望韩方对华政策同样做到稳定、可持续、可预期，避免摇摆不定。有分析认为，虽然王毅当天没有直接提到美国，但其提到的“保持政策稳定”、“坚持独立自主”等，被视为针对韩国可能参与美方对华遏制战略的警示。据韩国外交部报道，两位外长一致同意，借助今年10月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会为韩中关系发展创造新的转机。双方还表示，将保持高层交流的积极趋势，并为两国国民都能感受到实质性合作的丰硕成果做好准备。韩国外交部表示，赵显邀请王毅访韩，王毅回应将在双方方便时访韩。在当天的通话中，两位部长是否就韩半岛情况以及中国在韩国西海设置构造物问题交换意见，备受关注，但两国外交部在报道中并未提及上述内容。