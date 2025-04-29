韩外长赵显访日 与日本外相岩屋毅举行会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显于29日访问日本东京，与日本外务大臣岩屋毅举行了就任后的首次韩日外长会谈。赵显在30日启程访美前破例首先访问日本，与日本外务大臣夯实面向未来的合作基础。赵显致辞时表示，李在明政府的外交政策以“实用主义”为基础，致力于深化与友邦国家的关系。尽管当前国际局势严峻，但通过友邦间的紧密合作与交流，共同制定对外战略，能够化解危机并创造机会。赵显表示，前日参加李在明总统主持的会议时，李在明总统要求其访问日本时向石破茂首相转达特别问候，致力于推动首次外长会谈取得成功。赵显还表示，李在明总统上月与石破茂首相举行首次韩日首脑会谈后提到了“穿梭外交”，即基于实用外交打造面向未来的韩日关系的基本方针。日本外务大臣岩屋毅对赵显长官将日本作为就任后的首访国表示欢迎。岩屋毅称，在当前的战略环境下，韩日关系及韩美日合作的重要性日益凸显。韩国外交部表示，赵显同岩屋毅会谈后举行了工作晚宴，就双边关系发展、地区及全球局势等共同关心问题广泛并深入地交换了意见。两国外长评价表示，韩日关系持续拓展各领域的交流合作，特别是新政府成立以来，两国高层积极交流。正值邦交正常化60周年之际，双方一致同意通过深入外交合作，构建面向未来的韩日关系。两国外长一致认为，当前国际形势处于严峻变化和全球综合性危机中，韩日两国应从国家利益出发共同应对挑战，寻求合作。双方一致认为，韩日、韩美日合作对地区和平与稳定至关重要，并决定加强各层级间的密切交流。据报道，赵显也邀请岩屋毅访问韩国。