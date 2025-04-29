IMF将韩国今年经济增长预期从1.0%下调至0.8%

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韩国国际广播电台报道：国际货币基金组织（IMF）将韩国今年经济增长预期从1.0%下调至0.8%。韩国企划财政部表示，IMF在29日发布的《7月世界经济展望》报告中，将韩国今年实际国内生产总值（GDP）增长预期下调至0.8%。IMF每年4月和10月公布所有成员国的经济展望，1月和7月公布30个主要国家的修订展望。IMF在今年4月曾预测韩国经济增长率为1.0%，本次时隔三个月将其下调0.2个百分点。据分析，这意味着韩国自今年5月以来执行了13.8万亿韩元规模的第一轮补充预算，但其效果尚未明显显现。同期，全球经济增长预期从2.8%上调至3.0%，上调幅度为0.2个百分点。韩国、美国、英国、德国、日本等IMF分类的发达经济体整体经济增长预期从1.4%上调0.1%至1.5%。此次IMF对韩国经济增长率的预测与国内外主要机构一致。最近，韩国银行和韩国开发研究院（KDI）将今年的经济增长预期下调至0.8%。上个月，经济合作与发展组织（OECD）也将预期下调至1%。IMF将明年韩国经济增长预期从1.4%上调0.4个百分点至1.8%。这一数字高于韩国银行、KDI、亚洲开发银行（ADB）等国内外机构预测的1.6%。