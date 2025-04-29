美国征收关税倒计时2天 韩经济副总理赴美展开最终谈判

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韩国国际广播电台报道：距离美国征收对等关税仅剩两天，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲抵达美国华盛顿后，立即与美国商务部长霍华德·卢特尼克展开了谈判。韩国产业通商资源部长官金正官和通商交涉本部长吕翰九陪同具润哲与会，进行了约两小时的贸易谈判。具润哲此次加入了产业通商资源部和美国商务部之间的谈判，扩大了接触范围。会谈前，具润哲表示，将向美方强调造船业等两国经济合作项目的互利共赢，并将为争取国家利益全力以赴。具润哲将于当地时间31日，即对等关税实施的前一天，与美国财政部长斯科特·贝森特举行单独会谈。美国正在加大对韩国的施压力度。美国商务部长霍华德·卢特尼克过去一周在美国和苏格兰三次会见韩国代表团，要求韩国拿出最佳且最终的谈判方案。卢特尼克强调，在特朗普总统已经与欧盟、日本和英国等主要伙伴签署各种贸易协定的情况下，韩方必须拿出有说服力的理由，说明为何美方需要与韩国签署新的协议。在向特朗普总统提交最终方案时，必须拿出一切计划。继经贸负责人之后，韩国外交部长官赵显第二天也将抵达当地，与美国国务卿马尔科·鲁比奥会面，讨论安保相关事宜。与此同时，美国总统特朗普暗示称，包括与韩国谈判在内的关税谈判可能不会轻易结束。据白宫记者团透露，特朗普当地时间29日从苏格兰返回华盛顿，在被问及明天是否会结束与韩国的关税谈判时表示：“关税谈判明天不会结束，但我们的国家正在变得非常富裕，这正是我们所期望的。我们正赚取大量资金，持续走向强大与富裕。”