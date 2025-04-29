韩国人均预期寿命位列OECD前列

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韩国国际广播电台报道：在38个经济合作与发展组织(OECD)成员国中，韩国人均预期寿命以83.5岁位列第五。韩国保健福祉部30日根据OECD最近公布的今年度保健统计各项指标的细节数据进行分析后发布了上述内容。韩国国民的预期寿命比OECD成员国的人均寿命81.1岁高出2.4岁，为83.5岁，仅次于瑞士、日本、西班牙、以色列，排名第五。预期寿命指的是同一时期出生的人预期能继续生存的平均年数。该指标基于生活环境的改善、教育水平的提高、医疗服务的发展等因素进行推算。截至2022年，韩国的自杀死亡率为每10万人中23.2人，在OECD国家中位居榜首。 但在近10年间，韩国自杀率已减少7.1人，呈现出长期下降趋势。据调查，韩国国民人均门诊次数为年均18次，在OECD国家中最多。日常医疗费占国内生产总值(GDP)的8.5%，略低于OECD平均的9.1%，但在过去的10年间则呈快速增长趋势。人均医药品销售额也高于OECD的平均水平。在医疗保健人员方面，韩国每千人中临床医生数量为2.7人，在OECD国家中排名倒数第二；临床护士数量为每千人9.5人，也低于OECD平均的9.7人。韩国每千人拥有的病床数为12.6张，为OECD平均4.2张的约3倍，位居第一。据统计，饮酒和吸烟这类健康风险因素的比率在韩国与OECD平均水平相似或略低。15岁及以上人群中，每天吸烟者的占比为15.3%，与OECD的13.2%平均值相近；人均酒类消费量年均7.8升，低于OECD的年均8.6升。韩国的超重肥胖人口比例在OECD国家中仅次于日本，2013年为31.5%、2018年为34.3%、2023年为36.5%，呈现逐渐增加趋势。