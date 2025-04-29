首尔7月热带夜天数创117年之最 全国温热病患者累计2768人

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韩国国际广播电台报道：30日夜间，韩国首尔最低气温高达29.3度，再次出现热带夜现象。本月首尔热带夜天数已达到22天，为1908年开始气象观测以来同期最长纪录。此前的纪录为1994年的连续21天。若31日夜间首尔再次出现热带夜，那么总计天数将达到23天。且若31日夜间最低气温不低于29.3度，则将刷新首尔7月最低气温的最高纪录。此前纪录为2018年7月23日的29.2度。另外，31日白天，高温现象将持续，最高气温为31度至37度不等。其中首尔、大田、大邱均为36度，光州35度，蔚山33度，釜山32度。本月的高温现象几乎不亚于出现最热酷暑的1994年7月。据韩国气象厅资料，本月前29天的全国平均气温为27.0度，日均最高气温为31.8度，均为1973年7月以来的历年第二高，仅次于1994年7月（23.3度、33.1度）。日均最低气温23.0度，仅次于1994年（23.3度）和2024年（23.2度）。受连日酷暑的影响，今年温热病患者将近2800人。据韩国疾病管理厅30日数据，29日全国急诊室接待温热病患者126人，其中1人死亡。疾病管理厅5月15日启动温热病监视系统，截至本月29日，温热病患者累计2768人、死亡13人。酷暑于2018年在韩国被列为由国家管理的灾害。