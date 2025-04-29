韩贸易谈判代表团：韩美“MASGA”造船项目受关注

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韩国国际广播电台报道： 韩国贸易谈判代表团在美国当地举行媒体发布会，称这次协议为互利互惠的成果。韩国适用的对等关税、汽车及零部件关税率均为15%，与日本相同。美国承诺，韩国在半导体、医药品等产品关税上也将享受最惠国待遇。率领韩国代表团的经济副总理兼企划财政部长官具润哲表示，谈判中最受关注的部分是规模1500亿美元的韩美造船合作基金，也就是“MASGA”项目。具润哲强调，这将是韩国企业协助振兴美国造船业的全新机遇，实际上相当于以韩方为主导的项目，为韩国企业带来新的发展契机和增长动力。具润哲表示，特朗普高度评价韩国造船业的实力，并要求尽快开始在美国建造船舶。具润哲还表示，特朗普在“真实社交（Truth Social）”上公布的3500亿美元投资金额包括1500亿美元造船业基金与2000亿美元对美金融一揽子计划基金，考虑到韩国的经济体量，相当于日本对美投资规模的36%。具润哲介绍，韩方不会进一步开放农产品市场，但是将继续商讨包括改善检疫流程在内的非关税壁垒问题。谈判团表示，尽管情况相当不利，但最终仍然争取到了与日本等竞争国家相同水平的关税，韩国企业将在同等乃至更好的条件下展开竞争。