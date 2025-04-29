执政党称韩美关税协议维护国家利益 在野党称投资规模过大

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韩国国际广播电台报道：韩美达成关税协议的消息传出后，韩国共同民主党称此次谈判维护了国家利益。国民力量党则质疑，谈判时间不足导致政府作出了巨大的让步。共同民主党首席发言人朴商赫7月31日在国会举行媒体见面会时表示，韩国与美国全面达成了关税协议，通过以国家利益为优先的谈判，消除了笼罩在韩国经济之上的不确定性。该党代理党首、党鞭金炳基称，李在明政府回应了国民的期待，这次谈判将进一步强化韩美同盟和两国产业合作。金炳基还表示，不进一步开放农产品市场保护了农民的生存权和粮食安全，是一项巨大成果。党首候选人郑清来表示，获得最惠国待遇是值得肯定的成果。另一名候选人朴赞大则称，这为韩国企业在公平环境中展开竞争奠定了基础。国民力量党则表示，尽管15%的关税率是一个恰当的水平，但是作出了过多让步。该党紧急对策委员会委员长、党鞭宋彦锡7月31日在国会召开紧急对策委员会会议时表示，虽然政府达成了与日本、欧盟相同的15%关税率，但是3500亿美元的对美投资和1000亿美元的能源采购规模过于庞大。国民力量党还表示，特朗普在社交媒体平台上称韩国将全面开放农产品市场，政府必须说明这是否意味着除了大米和牛肉之外，其他谷物或水果类进口也将扩大。国民力量党政策委员会委员长金汀才也指出，政府不应只顾自我表扬，妥协的过程中已经出现了许多牺牲和让步。