三星电子二季度营业利润4.7万亿韩元 芯片业务为六个季度最低

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韩国国际广播电台报道：韩国三星电子半导体部门今年二季度的营业利润仅为4000亿韩元，创六个季度以来的最低纪录。三星电子7月31日发布公告称，今年二季度营业利润4.6761万亿韩元，同比下降55.23%。销售额为74.5663万亿韩元，同比增长0.67%；净利润为5.1164万亿韩元，同比下降48.01%。负责半导体业务的DS部门销售额为27.9万亿韩元；营业利润4000亿韩元，为2023年四季度以来的最低值。在高附加值服务器存储芯片、代工业务对主要客户销售增长的推动下，销售额同比增长11%。但是受到芯片业务存货评估减值准备金以及非存储芯片业务对华制裁导致产生存货准备金的影响，营业利润同比下降8000亿韩元。系统LSI部门向主要旗舰型号供应采用GAA（全环绕栅极）工艺‌的系统级芯片（SoC），销售额表现坚挺；但是尖端技术产品的成本上升，收益改善有限。代工部门的销售额环比大幅改善，但是尖端人工智能芯片受到对华制裁的影响，产生了存货减值准备金。另外，成熟制程的开工率走低，导致业绩表现低迷。负责智能手机等最终产品的DX部门销售额为43.6万亿韩元，营业利润3.3万亿韩元。受到GalaxyS25系列发售热潮减退、电视机市场竞争加剧的影响，销售额环比下滑16%，营业利润也下降了1.4万亿韩元。