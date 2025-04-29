韩外长：韩美着手协调首脑会谈日程安排

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韩国国际广播电台报道：韩美两国于当地时间7月31日开始着手协调李在明政府上台后首次两国首脑会谈的具体日程安排。这距离韩美两国达成贸易协议、美国总统特朗普提出“两周内”举行韩美首脑会谈仅过了一天。韩国外交部长官赵显当天与美国国务卿马尔科·鲁比奥在华盛顿举行双边会谈后，在韩国驻美大使馆举行的记者座谈会上表示，韩美首脑会谈即将举行，双方正在协调日期，并就在工作层面认真进行议题磋商达成了协议。一位熟悉韩美会谈情况的政府高级官员表示，会谈日期已被提上议程，但尚未最终确定，预计还需一些时间。该官员还就韩美首脑会谈的议题表示，双方已就在首脑会谈上如何将韩美同盟升级为面向未来的全面同盟达成了共识。赵显当天就与鲁比奥首次面谈评价称，会谈“具有建设性，整体非常顺利”。赵显表示，双方确认了韩美贸易谈判达成了协议，并就如何进一步发展协议进行了讨论。此外，还讨论了韩美同盟相关问题。赵显表示，此次访问美国传达的核心信息是李在明政府的外交哲学和方向。即重视韩美关系和韩美合作，在缓解韩半岛紧张局势方面作出努力，通过与美方的密切沟通实现平稳推进。这是李在明政府上台后韩美外长首次举行面对面会谈，赵显与鲁比奥确认了北韩完全无核化这一共同目标，并决定加强韩美日三边合作。