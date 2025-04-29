韩政府着手构建 “韩国型新一代电网”项目

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将正式着手构建以可再生能源为中心并提高输电效率的“韩国型新一代电网”项目。韩国产业通商资源部（简称“产业部”）表示，将成立以该部第二次官为团长的“新一代电网推进团”，立即着手制定相关路线图和详细推进方案。“韩国型新一代电网”是指利用人工智能（AI）技术控制可再生能源和储能系统（ESS）等分布式能源进行调控，从而优化发电、储电和配电的智能电网。现有电网是发电、输电和配电的单向系统，连接到电网的大型发电机将电力输送到全国各地。新一代电网则实现双向运行，将可再生能源通过配电网输送给消费者，剩余电力回传至输电网。产业部表示，人工智能技术用于新一代电网的控制，有助于准确预测可再生能源的发电量和电力需求，并在电网容量允许的情况下利用更多的可再生能源，实现有效的电网管理。产业部还表示，作为可变资源的“韩国型新一代电网”适用于可再生能源，可以实现各地区电力供需平衡，进而实现电网的出口。产业部计划从明年开始在最大的可再生能源资源拥有地区全罗南道进行“新一代电网”的示范项目。为此，计划将该地区指定为“分布式能源特区”，予以《电力事业法》和电力市场法规的特别豁免，允许当地发电公司和电力需求企业之间的直接电力交易，以推动多样化电价机制的建立。