美参议院军事委员会主席：维持驻韩美军以遏制北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显于当地时间7月31日分别会见了美国参议院军事委员会主席罗杰·威克（共和党）和参议院外交关系委员会主席吉姆·里施（共和党）。赵显表示，韩国新政府将积极促进韩美两国间的安全、经济合作，以及人工智能（AI）、半导体等科技领域的合作。赵显还称，韩美同盟将基于安全、经济、科技三大支柱积极应对急剧变化的地区安全环境。美国参议院军事委员会主席威克强调，美方及其盟国有必要加强合作，以有效遏制地区安全威胁；并重申美国将坚定不移地履行对韩防卫承诺，以应对北韩的威胁。外交关系委员会主席里施表示，在北韩派兵援俄等地区安全局势剧变的情况下，美国国会对韩美同盟的跨党派支持不变，包括驻韩美军在内的韩美安全合作将持续推进。此外，政府高层相关人士于当地时间7月31日在华盛顿韩国驻美大使馆与特派记者见面时表示，驻韩美军的作用和性质随着各种因素而发生变化。该人士指出，国际形势的变化、技术进步以及中国战略作用的不断扩大是潜在的变化因素。6.25战争停战后韩美签署了《共同防御条约》，驻韩美军起到了遏制和应对北韩威胁的作用，韩国政府高级官员直接提及驻韩美军角色的变化实属罕见。有报道称，美国唐纳德·特朗普政府以遏制中国为目标，正在推进韩美同盟的“现代化”。美方或将在台海发生紧急情况时扩大驻韩美军的活动范围，并为了牵制中国，将把部分驻韩美军重新部署至关岛等地。在此情况下，韩国政府高级官员谈及驻韩美军角色变化的言论，可能会引发外界猜测——韩国方面是否已在现实层面上接受特朗普政府推动扩大驻韩美军作用的可能性。