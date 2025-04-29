李在明为8月韩美首脑会谈做准备

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韩国国际广播电台报道：在韩美双方达成关税谈判协议后，韩国总统李在明终于松了一口气，但随即忙于为韩美首脑会谈做准备。分析认为，预计于8月中旬举行的韩美首脑会谈，不仅需要敲定关税谈判的细节问题，还将讨论诸多对韩半岛产生重大影响的安全议题，因此需要提前制定应对策略，做好充分准备。目前，韩美双方正在通过外交渠道就李在明总统和特朗普总统的首次会谈的日程进行协调。韩国外交部长官赵显当地时间7月31日在华盛顿与美国国务卿马尔科·鲁比奥会晤后表示，双方正在协调会谈日期，并在工作层面进行深入讨论。此前，特朗普总统曾通过社交媒体公布关税谈判结果，并表示李在明总统将在“两周内”访美，举行双边首脑会谈。有观点认为，韩美首脑会谈最早可能在下周举行，但日程安排仍未确定，一位正在美国访问的韩国政府高级官员在接受记者采访时表示，很难确定，可能在两周内，也有可能超过两周。韩国总统室政策室长金容范在前一天举行的新闻发布会上表示，美方已经宣布将在两周内举行，不过美国总统时间仓促，韩国总统也有日程安排。考虑到两位领导人的夏季休假日程，目前很难预测首脑会谈日程。分析认为，无论如何，韩美首脑会谈已确定在8月举行，对于李在明来说，面对被称为“谈判大师”的特朗普，制定具体战略、做好充分准备至关重要。