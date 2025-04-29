韩外长赵显接连与美参议院及白宫官员会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部2日表示，赵显外长与美国主要参议员以及白宫负责安全、经济、科技事务的主要人士会晤，就韩美同盟、韩美日合作应对北韩核问题、国际局势等交换了意见。为出席韩美外长会谈而访问华盛顿特区的赵显当地时间1日与美国参议员比尔·哈格蒂、美国联邦参院外交委员会亚太小组主席皮特·里基茨分别会晤，并与参议员丹·沙利文通电话。赵显强调了韩美同盟对韩半岛及地区和平与繁荣的重要性，并表示韩美关税协议的达成加强了两国战略合作深化的基础。赵显还呼吁美国从国会层面上推动韩美两国在人工智能、量子科技、小型模块化反应堆（SMR）等科技领域展开面向未来的合作。据韩国外交部介绍，美国参议员表示，将大力推动韩国在造船、制造业等主要合作领域的对美投资能转化为创造美国本土就业岗位等实质性成果。里基茨强调，美国国会支持维持驻韩美军现有规模，并支持美国提供延伸威慑力，坚定维护对韩国的防卫承诺。赵显还先后与白宫高级官员会晤。赵显在与副总统国家安全顾问安德鲁·贝克的会晤中祝贺韩美达成关税协议，并高度评价贝克为韩美同盟的发展所作出的积极沟通和协助。赵显还与白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特会晤，这在韩国政府官员中尚属首次。会晤中，赵显呼吁美国为亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的成功举办予以协助。另外，赵显与白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯会晤，双方确认了科学技术合作对建立未来型全面战略同盟的重要性。