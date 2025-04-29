特朗普回应韩美首脑会谈计划：两国关系非常好

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间1日表示：“我们与韩国的关系非常好。”特朗普当天从白宫启程赴新泽西州前回答媒体关于韩美首脑会谈日期的提问时作出了上述答复。特朗普于7月30日宣布与韩国达成贸易协议，并表示韩国总统李在明将在两周内访问白宫。韩美外长前一天在华盛顿举行会谈时也就首脑会谈日程进行了协调。特朗普还就对巴西征收50%关税的问题表示：“我热爱巴西人民，但是巴西政府犯了错。”特朗普指出，巴西前总统博索纳罗因涉嫌政变被调查，这属于“政治打压”和“猎巫”，因此他持续对现任总统卢拉领导的政府施压。不过特朗普也表示，随时愿意与卢拉对话。特朗普还就与印度的贸易谈判表示，听说印度不会再购买俄罗斯原油，不确定是否属实，但如果是真的，那是一个积极的信号。印度因购买俄罗斯石油、参加具有反美性质的金砖国家（BRICS）等问题被美国征收25%关税。特朗普表示，打算将关税收入用于偿还联邦政府债务，不过也在考虑向美国国民发放“分红”的方案。另外，特朗普在俄罗斯前总统梅德韦杰夫发表涉核打击言论后，命令美军向俄罗斯周边地区部署2艘核潜艇。他对此表示，俄罗斯前总统发出了威胁，他必须保护美国国民。特朗普还称，梅德韦杰夫谈到了核武器，任何人谈论核武器，美国都必须做好准备，并且美国已经准备就绪。