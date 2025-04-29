韩产业部长官：韩美关税协议消除短期出口不确定性

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部（简称“产业部”）长官金正官4日表示，韩美关税协议的达成消除了韩国企业短期出口的不确定性。他还表示，韩国将加强与美国在造船、汽车、半导体、生物科技等战略产业领域的合作，争取使贸易协议成为打开美国新市场的机会。金正官当天在位于首尔市中区的大韩商工会议所主持“对美贸易战略圆桌会议”，这是他结束关税谈判返回韩国后的首个行程。金正官表示，1500亿美元的“MASGA（让美国制造业再次伟大）”造船合作项目和2000亿美元的对美投资一揽子计划将加强两国在造船、半导体、电池、能源等战略产业领域的合作，并为韩国企业带来新机遇。此前，日本承诺向美国投资5500亿美元，对等关税率由25%下调至15%；欧盟承诺投资6000亿美元，对等关税率从30%下调至15%。韩国于上月30日提出了以MASGA造船合作项目为主的3500亿美元投资计划，将对等关税率从25%压低至15%。产业部在关税谈判后首次举办对美贸易战略会议，介绍谈判成果并探讨未来应对方案。出席会议的有汽车、半导体、电池、造船、钢铁、生物科技等产业协会代表，大韩商工会议所、韩国贸易协会、韩国经济研究院、中坚企业联合会、中小企业中央会等经济团体代表以及产业研究院、对外经济政策研究院等研究机构代表。与会人士认为，韩美贸易协议的达成为韩国企业营造了与其他主要国家同等的竞争环境。与会人士还要求政府扶持各行业弱势领域，并积极发挥作用，确保对美投资一揽子计划对企业起到实质性帮助。金正官表示，将根据美国对各国的关税征收情况，细致分析韩国出口及各行业所受到的影响，制定相应的扶持政策。政府将着眼于提高出口竞争力和市场多元化，就消除出口难点、发掘替代性市场、税制及融资支援等后续计划与业界保持密切沟通。金正官指出，通过此次谈判深刻体会到，为了不受任何外部变化的影响，必须将韩国产业的根本竞争力提高至压倒性的水平。全球贸易环境正在进入以市场和技术为武器大力推行本国优先主义的新常态时代，政府将有条不紊地推进应对这一新常态的中长期产业竞争力战略。另外，金正官表示，在谈判过程中曾要求特朗普进一步下调汽车等特定产品关税，但未能成功，对此深感遗憾。韩国的汽车关税从25%下调至15%。代表团在谈判过程中曾试图根据韩美自贸协定，要求将关税进一步下调至12.5%。然而美国政府将15%视作底线，因此未能成功。