应对美国关税 朝野106名议员联名发起《钢铁竞争力特别法》

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野国会议员发起旨在扶持受美国高关税冲击的韩国钢铁业的特别法。韩国国会钢铁论坛联席代表共同民主党议员鱼基龟和国民力量党议员李相辉4日上午发起了《提升钢铁产业竞争力与推动绿色钢铁技术转型特别法》（以下简称《钢铁竞争力特别法》）。法案具体内容为：建立钢铁产业竞争力特别委员会、研发脱碳钢铁技术并提供投资补贴、建立特区、限制不合格钢铁的进口和流通，以及整合协调政府税制和财政支援方面的供需等。来自共同民主党和国民力量党的106名议员联名发起议案。他们在记者会上表示，美国对为美国制造业及主要产业供应链做出贡献的韩国钢铁实施了事实上的进口禁止。不仅浦项制铁、现代制铁等主要企业，中小钢铁加工企业也将面临着出口受阻与经营不确定性的双重打击。议员们指出，欧盟碳边境调节机制（CBAM）的运行、中国低价进口钢材的泛滥、碳中和造成的投资压力等多项因素叠加下，韩国钢铁企业陷入全方位危机，韩国产业生态系统和地方经济将遭受致命打击。议员们强调，《钢铁竞争力特别法》是一部产业范式转型法案，包含对钢铁业可持续发展、碳中和等课题的国家级应对方案。保护钢铁业就是保护韩国家庭的生计和未来。议员们表示，这部法案由106名国会议员跨越党派、齐心协力制定而成，是第22届国会的首个协同治理案例。