韩美联合指挥控制系统时隔10年升级 应对战时作战指挥权移交

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：为应对战时作战指挥权的移交，韩美联合指挥控制系统(AKJCCS)将在2029年前完成升级。联合指挥控制系统是指挥并控制韩半岛战区韩美联合作战的系统，目前运用于“乙支自由护盾（UFS）”等韩美联合军演。韩国防卫事业厅4日表示，为确保战时作战指挥权移交后联合作战能够在韩军主导下得到有效执行，决定对联合指挥控制系统的性能进行改良，为此将从今年至2029年投资1178亿韩元，项目参与企业将在年内选定。联合指挥控制系统于2015年完成实战部署，这是十年来首次实施性能改良。本次项目等同于全面重新研发，核心内容包括引进基于云计算技术的中心服务器、虚拟桌面基础架构（VDI）、基于人工智能的自动化等最新技术。鉴于语言与文化差异导致实时信息共享和沟通存在困难，还将建立自动翻译和远程视频会议系统。加强安全功能也是主要任务之一。美国一直以来都认为，韩国研发的联合指挥控制系统存在安全问题，因此无法与美军运营的韩国战区联合情报交换系统(CENTRIXS-K)进行联动。然而，若两个系统不能实现联动，紧急状态下将无法对增援韩半岛的美军战力进行指挥和控制。防卫事业厅计划通过本次项目全面更换老旧设备，并引入K-RMF（国防网络安全风险管理框架），以提升网络安全领域的防御能力。K-RMF以美军RMF为标准，根据韩国国防环境进行调整。其目标是事先预测并防止网络威胁，而非事后应对。本次项目是在武器系统研发阶段应用该框架的首个案例。防卫事业厅官员表示，联合指挥控制系统性能改良项目将对软硬件进行相当于重新研发的全方位改良，力求有效且稳定地运用最新技术和政策，确保研发成功。