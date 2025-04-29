谷歌考虑购买经过遮挡处理的韩国卫星图片

韩国国际广播电台报道：谷歌公司日前表示，因韩国政府决定出售精密地图所产生的安全担忧，表明了购买经过遮挡处理的韩国卫星照片的意向。谷歌方面5日通过博客网站的贴文表示，谷歌的使命是将全球信息进行系统化整理，以方便用户使用。作为体现这一理念的产品之一的谷歌地图将为用户高效寻找道路、探寻周边信息提供支援。谷歌方面认为，每年有逾1000万外国人访问韩国，但谷歌地图的路径导航功能在韩国无法使用，因此海外游客在入境韩国时便感到不便。为了消除这一不便，谷歌与韩国政府正在进行密切协商，以在韩国提供相关功能服务。最近有一些尚不属实的内容，谷歌计划予以纠正，以此回应关于地图外传的反对意见。据悉，谷歌要求韩国政府提供的地图比例尺并非1比1000的高精密地形图，而是经过韩国政府安全审查的1比5000的国家基本比例尺地图。谷歌透露，谷歌地图的卫星图片和原本另有来源，目前正在和韩国政府谋求解决方案。谷歌地图中的卫星图片由多家专业企业拍摄，并在公开市场销售。谷歌表示，地图中的敏感设施经过遮挡处理，但在原始卫星图片中仍会留有相关图像。谷歌表示，在与韩国政府进行协商的同时，正在谋求在谷歌地图的卫星图片中对韩国境内敏感设施进行遮挡处理的方案。同时计划今后继续与韩国政府进行协商，推动全球信息系统化整理，以方便用户使用谷歌地图。