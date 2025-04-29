韩国七月平均气温创历来第二高纪录

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韩国国际广播电台报道：据分析，上月韩国全国平均气温创下继1994年以来的第二高记录。韩国气象厅5日发布的《2025年7月气候特征》报告显示，上月全国平均气温为27.1℃，较往年高出2.5℃。这是继1994年创下27.7℃之后的历史第二高记录，较2018年的第三高26.6℃高出0.5℃。仅从上月上旬来看，全国平均气为28.2℃，较常年偏高4.8℃，创历史新高。气象厅表示，上月上旬受北太平洋高气压影响，出现了提前的高温天气。尤其是8日，京畿道义王市和光明市的部分地区白天最高气温上升至40℃以上。上月下旬，韩国境内同时受到北太平洋高压和青藏高压影响，昼夜持续高温，全国平均气温为28.4℃，位居历史第二高。据统计，今年韩国全国酷暑天气为14.5天，热带夜天数为6.7天，分别位居历史第三高和第四高。上月韩国全国降水量为249毫米，为往年的85.8%。但其中96.1%降水量集中在中旬。上月上旬降水量为3.9毫米，创历来最低，下旬为6.1毫米，排名历史倒数第三。据分析，韩国周边海域的海平面温度为24.6℃，创近十年来最高记录。从各个海域来看，西海为23.1℃，东海为24.1℃，南海为26.6℃。