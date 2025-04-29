韩政府致力于在韩美首脑会谈上达成“同盟现代化”框架协议

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韩国国际广播电台报道：据悉，韩国政府计划在本月底举行的韩美首脑会谈上，致力于就美国推进的“同盟现代化”达成框架协议，并将包括驻韩美军战略调整在内的细节问题交由工作会议另行讨论。据韩国外交消息人士6日透露，韩国总统李在明和美国总统唐纳德•特朗普在即将举行的首脑会谈上将协调贸易谈判相关细节，同时重点讨论北韩核问题和同盟现代化等外交与安保问题。同盟现代化涉及的问题不仅关乎韩美同盟，也将对韩半岛及东北亚局势产生重大影响，包括驻韩美军规模及作用的变化、韩国国防支出的增加、韩国在对北韩防御中主导作用的扩大，以及战时作战指挥权的移交等。据悉，此次首脑会谈有可能仅就“将韩美同盟强化为未来型全面战略同盟，在不断变化的地区安全环境中以互利方式实现同盟现代化”达成大框架原则。韩国外交部门认为，驻韩美军战略调整问题尚未成熟，尚无法在韩美首脑会谈中就该问题进行具体讨论。据外交消息人士透露，韩美外交部门关于同盟现代化的工作磋商尚处起步阶段，迄今双方仅举行过一次局长级工作会议。因此，预计将在首脑会谈中仅确定大方向原则，后续将会通过外长和防长的“2+2”磋商机制等进行进一步协调。有观点认为，驻韩美军的“战略灵活性”问题可能会在此次首脑会谈中进行讨论，但韩国政府认为，该问题已在2006年韩美协议中得到解决。2006年1月，韩美在韩国卢武铉政府时期举行了外长战略对话，双方在会后发表的联合声明中表示，作为同盟国，韩国完全理解美国全球军事力量调整的必要性，并尊重驻韩美军的战略灵活性。此外，鉴于韩美两国已在增加韩国国防支出问题上达成一定程度的共识，该问题很可能在此次首脑会谈中进行讨论。特朗普要求北约将其GDP的5%用于国防，并对包括韩国与日本在内的东亚盟友提出相同要求。从韩方立场来看，增加国防预算可以增强军力，同时也将转化为韩军资产，因此韩军对增加国防预算本身持欢迎态度。