海外各大投资银行纷纷上调韩国经济增长预期值

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韩国国际广播电台报道：海外各大投资银行相继调高今年韩国国内生产总值(GDP)增长率的预期值。尤其对韩国经济持最悲观态度的J.P.摩根公司时隔一个月对韩国今年经济增长预期值上调了0.2个百分点。国际金融中心6日透露，截至上月末，海外主要投资银行中有8家表示，今年韩国经济增长率展望值为1.0%。这是继6月从0.8%升至0.9%之后，连续第二个月上调预期值。韩国央行韩国银行上月24日发表了第二季度国内生产总值(GDP)统计数据后，J.P.摩根在一份报告中表示，韩国第二季度GDP增长率略高于市场预期，这得益于出口向好和制造业增长。J.P.摩根方面表示，下半年将维持年均1.8%的增长预测值，并反映第二季度的业绩，预计今年韩国经济年均增长率将达到0.7%。在6月下旬国际金融中心统计的8家海外主要投资银行中，J.P.摩根对韩国的预测值最低。虽然目前仍处于最低水平，但已与汇丰银行(HSBC)持平。花旗银行于上月24日基于第二季度的国内生产总值(GDP)，将今年韩国经济增长率预测值从0.6%上调至0.9%，上调了0.3个百分点。高盛集团则于本月1日根据韩美贸易谈判结果，将原来的1.1%上调至1.2%，上调了0.1个百分点。