李在明上任后首次光复节特赦 是否赦免曹国引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明正在规划下半年国政政策，并谨慎甄选新政府首次特赦对象。据总统室6日透露，值此光复节80周年之际，李在明正在准备一项特赦措施。这将是李在明上任后的首次特赦，预计将以恢复民生经济和保护社会弱势群体为主进行大规模赦免和复权。总统室民政首席秘书室和法务部制定了特赦标准并正在甄选主要赦免对象。此次将有多少政治人物获得特赦，备受关注。据悉，李在明尚未就是否赦免政治人物及赦免范围做出明确指示。分析认为，为慎重行使赦免权，李在明仍在最后阶段进行权衡。最引人注目的是，李在明是否赦免祖国革新党前党首曹国。政界和宗教界等已纷纷表示，曹国是所谓的“尹锡悦派”检察机关肆意滥用职权的受害者，应该获得赦免。政界普遍认为，目前有待李在明作出最终决定。不少人认为，如果李在明赦免曹国，与其只免除其剩余刑期，不如恢复其政治权利，使其重新开始政治活动。但在野党国民力量党将此定性为“政治回报式特赦”并表明反对立场，因此李在明将慎重考虑朝野意见以及国民团结效应等因素，作出最终决定。除祖国革新党前党首曹国之外，前首尔市教育监曹喜然（音）和松树党代表宋永吉等人士也有可能被列入光复节特赦名单。