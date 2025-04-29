美国7日起对韩国征收15%对等关税

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府的对等关税措施于美东时间7日0时1分（韩国时间下午1时1分）起正式生效。韩国出口至美国的所有商品将被征收15%的对等关税，以商品抵达美国当地并开始办理通关手续的时间为准。特朗普政府今年4月起对所有国家征收10%的基础关税，因此7日起出口至美国的韩国商品将在基础关税之上加征5个百分点。除根据《贸易扩展法》第232条款被征收关税的产品以及正在接受关税调查的产品外，其余产品均适用此次对等关税措施。半导体、智能手机等信息技术（IT）产品正在接受美国政府的关税调查，因此在相关措施公布前暂不征收关税。韩国通过与美国的关税谈判，将汽车关税从现行的25%压低至15%，但在特朗普签署行政命令前将维持现状。钢铝产品将维持现有的50%关税。上月31日，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲和产业通商资源部长官金正官在美国白宫同特朗普会晤，就关税问题达成协议。根据协议，美国对韩国征收15%的对等关税，同时将汽车关税从现行的25%下调至15%。不过协议的实质履行及细节协调仍在进行中，且美中尚未达成贸易协议，不确定性尚存。此外，特朗普表示将于下周公布半导体、医药品等产品的关税措施。