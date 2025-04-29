韩国开发研究院：生产低增长持续 消费条件有所改善

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）指出，当前韩国经济正持续保持低迷的生产增长势头，但消费环境正部分改善。KDI在7日公布的《经济动向8月刊》中指出，由建筑业低迷造成的生产低增长势头持续，但消费环境得到了一定的改善。建设投资持续大幅下降，设备投资增速也有所放缓。6月全产业生产在建筑业不振的影响下仅增长0.8%。具体来看，建筑业生产下降12.3%；矿工业增长1.6%，其中半导体（16.6%）保持了较大的增幅，汽车（1.8%）和金属加工（2.6%）也出现不同程度的增长，电子零部件（-21.4%）则大幅下降。消费继续低迷，但随着消费者心理指数回升，消费环境有所改善。特别消费税下调政策的效应持续显现，6月乘用车消费增长15.4%。不过，除乘用车外的零售额下滑1.6%，延续了前一个月（-1.9%）的下滑势头，致使零售总额仅增长0.1%。7月消费者心理指数为110.8，继前一个月（108.7）之后继续大幅高于荣枯线（100）。与此同时，家庭贷款利率下滑，消费环境逐步改善。KDI表示，7月开始发放的民生消费券预计将对消费起到提振作用。KDI还表示，继6月之后，物价涨势保持稳定。7月消费者物价环比上涨2.1%，涨幅与前一个月（2.2%）基本持平；核心物价涨幅为2.0%，环比持平。此外，7月出口增长4.3%，较前一个月（5.9%）小幅收窄。具体来看，半导体日均出口增长31.6%，船舶也大幅增长107.6%，但其他产品则表现低迷。