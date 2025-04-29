韩美首脑会谈或于25日举行 越共中央总书记将访韩

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美首脑会谈或将于本月25日举行，两国正在协调会谈具体日程。韩美正在就韩美首脑会谈事宜进行最后谈判，会谈很可能于8月25日举行。若成行，这将是李在明总统就任82天以来的首次韩美首脑会谈。在此背景下，李在明总统或将对美国进行为期三至四天的访问。但由于韩美两国仍在就具体日程等事宜进行协调，预计距离正式发布还有一段时间。此次韩美首脑会谈的议题也在协商中。预计双方将就关税谈判相关议题进行深入讨论，包括向美国投资3500亿美元等内容。此外，在关税谈判中尚未全面讨论的安保问题也可能成为此次首脑会谈的重要议题之一。 双方可能将全面讨论驻韩美军战略变化，以及国防支出上调等“同盟现代化”议题。韩国政府还在考虑，李在明总统结束访美后，于近期与日方举行首脑会谈的方案。在韩美首脑会谈之前，越共中央总书记苏林将于本月10日访问韩国。 这是韩国新政府成立以来，外国元首首次访韩。在此次韩越首脑会谈中，双方将讨论核电站和高速铁路等国家级基础设施项目、科学技术、人才培养等未来战略领域的合作方案。李在明总统在接受越南通讯社采访时强调，越南是韩国的重要合作伙伴，对实现韩半岛和平具有重大意义。