李在明支持率达65% 国民力量党支持率再创新低

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据7日公布的一项民调结果显示，韩国总统李在明施政支持率达到65%，较两周之前的调查结果上升1个百分点。Embrain Public、Kstat Research、Korea Research及韩国Research四家机构于本月4日至6日面向韩国1001名18周岁及以上成人联合实施了全国指标调查（NBS）。结果显示，65%的受访者认为李在明施政得当，24%的受访者认为施政不力。与两周前（7月21日至23日）实施的调查结果相比，正面评价上升了1个百分点，负面评价上升了2个百分点。在政府施政方向方面，63%的受访者认为方向正确，27%的受访者认为方向不正确。按理念倾向划分，92%的进步派和63%的中间派认为方向正确，59%的保守派认为方向不正确。在政党支持率方面，共同民主党支持率为44%，较上一次调查上升1个百分点；国民力量党支持率为16%，较上一次调查下滑1个百分点，再次刷新了最低记录。此外，祖国革新党和改革新党支持率各为3%， 进步党为1%。针对民生消费券是否有助于刺激经济复苏的问题，67%的受访者表示肯定，31%的受访者表示否定。针对上周达成的韩美关税协议，62%的受访者持肯定态度，比持否定态度（28%）的受访者高出一倍以上。在外交政策方向上，51%的受访者认为应在中国和美国之间保持平衡外交，42%的受访者倾向于加强韩美同盟。本次调查使用手机虚拟号码实施电话问答。置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点，应答率为14.7%。