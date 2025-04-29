美商务部长：特朗普任期内芯片公司在美建厂将免征关税

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国商务部长霍华德·卢特尼克当地时间7日表示，仅对承诺并落实在唐纳德·特朗普总统任期内于美国建设半导体生产设施的企业豁免关税。卢特尼克当天接受福克斯商业频道采访时表示，特朗普总统昨日声明指出，若在美国建厂，将免征关税；若不在美国建厂，则将被征收100%的关税。卢特尼克介绍称，若承诺在总统任期内于美国建厂，并向商务部申报，同时在建设过程中全程接受监督，总统将允许在建厂期间免征半导体进口关税。他还强调，必须核实并监督相关企业是否确实在美国建厂。据预测，若按照卢特尼克的说法，分别在德克萨斯州和印第安纳州进行半导体投资的三星电子和SK海力士也很有可能免于被征收100%的半导体关税。特朗普总统前一天在白宫表示，将对半导体征收约100%的关税，所有进军美国的芯片和半导体均为征收对象。但若在美国建厂，将免于征税。卢特尼克表示，正如特朗普总统昨日宣布的，上述关税政策预计将为美国带来规模高达1万亿美元的半导体建设投资。此外，韩国总统室发言人姜由桢表示，根据上月30日与美国达成的贸易协议，韩国已获得半导体和药品领域的最惠国待遇，与其他国家相比享有更优惠或同等待遇的承诺依然有效。