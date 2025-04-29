民调：外国游客赴韩医疗旅游首要原因是“卓越医疗技术及治疗效果”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：调查结果显示，外国人前往韩国接受医疗服务或进行医疗旅游并非因为价格低廉，而是看重卓越的医疗质量。据调查，六成的外国受访者表示，今后有意再次前往韩国接受医疗服务或开展医疗旅游。韩国保健产业振兴院7日表示，去年11月25日到12月18日，面向居住在15个国家22个城市的6800名成人线上开展了“2024年韩国医疗服务海外认知度调查”。调查对象为美国、中国、日本等15个国家的普通消费者，这些国家均为韩国医疗机构进军或药品、医疗器械、化妆品等生物保健产品出口的主要市场。调查结果显示，18.2%（1239人）的受访者曾以医疗服务或医疗旅游为目的访问韩国。按国家划分，游客主要来自越南（28.3%）、印度尼西亚（26.3%）和中国（25.8%）等亚洲国家。受访者选择韩国的首要原因是“卓越的医疗技术和治疗效果”（54.9%）。其次是“最尖端的医疗设备和设施”（49.2%）、“医院知名度”（37.9%）以及“合理的价格”（35.7%）。在是否会再次前往韩国接受医疗服务或医疗旅游的问题上，59.8%（4064人）的受访者表示有意再次访问。在韩国的生物健康产业中，化妆品领域的知名度最高。一项针对19个生物健康领域领先国家的调查显示，韩国在化妆品领域排名第一，医疗服务排名第五，医疗器械和药品均排名第六。