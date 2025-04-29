李在明施政支持率56.5% 为就职以来最低

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：11日公布的一项民调结果显示，韩国总统李在明的支持率降至56.5%，为其就职以来的最低值。Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月4日至8日面向韩国2506名18周岁及以上选民实施的调查结果显示，56.5%的受访者对李在明的施政予以了正面评价。这一数据较前一周下滑6.8个百分点，创李在明就职以来最大跌幅。38.2%的受访者予以了负面评价，环比上升6.8个百分点。5.2%表示“不清楚”。Realmeter分析指出，股票转让税、共同民主党议员李春锡的股票借名交易、对祖国革新党前党首曹国等人的赦免引发争议，造成支持率下滑。另外，共同民主党党首郑清来无视国民力量党，激化了朝野对峙，引发了保守派和中立派的反感。按地区划分，大邱和庆北的支持率最低，为38.8%，环比下滑18.0个百分点；釜山、蔚山和庆南为44.8%，环比下滑17.4个百分点；光州和全罗最高，为78.2%，环比下滑3.5个百分点。此外，仁川和京畿为61.9%，江原56.8%，大田、世宗和忠清56.1%，首尔54.6%。按年龄段划分，20岁至29岁支持率最低，为43.5%；70岁至79岁为45.3%，环比下滑12.9个百分点。李在明核心支持群体40岁至49岁及50岁至59岁的支持率分别为70.0%和66.0%，环比各下滑6.5个百分点和8.6个百分点。85.6%的进步派群体对李在明给予了正面评价，保守派群体的这一比例仅为28.4%。中立派为58.5%，环比下滑6.6个百分点。另外，本月7日至8日面向全国1006名18周岁及以上选民实施的政党支持率调查显示，共同民主党支持率为48.4%，国民力量党为30.3%。共同民主党支持率环比下滑6.1个百分点，时隔七周跌破50%；国民力量党上升3.1个百分点，时隔六周恢复到30%以上。此外，祖国革新党支持率为4.0%，改革新党3.1%，进步党1.4%。两项调查均使用无线电话自动问答的方式进行。总统施政支持率调查的应答率为5.2%，置信度为95%，样本误差为正负2.0个百分点；政党支持率调查的应答率为4.5%，置信度为95%、样本误差为正负3.1个百分点。详细内容可参考中央选举民调审议委员会网站。