李在明：2030年韩越贸易额目标1500亿美元 扩大核电合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明11日宣布，正值韩国越南自贸协定签署十周年之际，两国商定在2030年前争取将双边贸易额提升至1500亿美元。李在明当天在首尔龙山总统室会见到访的越南共产党中央总书记苏林，并举行首脑会谈。李在明表示，两国商定加强在军工、治安领域的合作，推动国会及地方政府层面的交流；同时加快互惠经济合作，在核电、高速铁路、新城开发等大规模基础设施领域深化协作。李在明列举了越南新建核电站项目、南北高速铁路建设项目等大型政策性项目，并表示期待凭借韩国企业出色的技术实力和丰富经验，打造出成功的合作案例。李在明强调，这次签署的核电领域人才培养合作谅解备忘录将成为扩大两国在核电各领域合作的契机。李在明还表示，韩国企业参与越南北宁省东南新城开发项目，将成为韩国首个海外新城建设案例。李在明称，两国还商定推动扩大在人工智能、生物科技、能源等尖端科技领域的共同研究与在可再生能源领域的合作，并结合越南丰富的稀土资源和韩国的技术，加强在关键矿产领域的合作。此外，两国商定加强安全合作，推动韩半岛和平与北韩核问题的解决取得实质性进展。李在明向苏林总书记介绍了韩国政府打造建立在稳固和平基础之上的南北共存、共同繁荣的韩半岛的构想，并呼吁苏林总书记予以配合。李在明称，苏林总书记欢迎并支持韩国政府重启南北对话与合作的努力，并表示愿意为韩半岛的和平与稳定作出贡献。两国首脑还商定继续在多边外交活动中活跃交流。李在明表示，邀请越方出席今年在庆州举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议，苏林总书记给予了肯定的答复。越南将于2027年在富国岛举办亚太经济合作组织领导人非正式会议，两国决定开展合作，确保两次会议取得成功。李在明邀请苏林出席当天的国宾晚宴。经济副总理兼企划财政部长官具润哲、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、乐天集团会长辛东彬、越南国家足球代表队前教练朴恒绪等66名政治界、企业界、金融界、文化界人士也将出席。