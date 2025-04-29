韩军兵力降至45万 17支师团及以上级别部队被裁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩军总兵力降至45万，17支师团及以上级别部队被解散或合并。10日，国防部和兵务厅提交给国会法制司法委员会议员秋美爱办公室的资料显示，韩军兵力从2019年的56万降至2025年7月的45万，六年间减少了11万。韩军兵力在两年前便已跌破停战状态下所需的最小规模50万。尤其值得关注的是，陆军兵力在六年间从30万跌至20万，大幅减少逾10万。尽管随着现役军人判定标准放宽，判定率从69.8%上升至86.7%，但仍无法解决低生育率造成的兵力短缺问题。干部选拔率（实际选拔人数占计划选拔人数比）也大幅下降，从2019年的约90%跌至2024年的约50%，或将影响长期服役人员补充及部队整体运作。兵力减少直接导致师团及以上级别部队大幅减少。根据应对兵力短缺而制定的国防改革案，师团及以上级别部队从2006年的59支减少至目前的42支，被解散或合并的部队多达17支。江原道和京畿道北部地区的战斗部队和动员部队是主要解散对象。目前驻扎在京畿道东豆川的陆军第28步兵师团也将于今年11月解散。被解散部队的任务由附近部队分担，导致出现超负荷运作现象。由于部队所负责的防御区域扩大，作战效率和应对能力或受影响。韩国国防部指出，兵力减少的主要原因是低生育率，以及士兵待遇改善导致干部晋升积极性降低。为维持一定规模的兵力，国防部正在推进削减补充兵役和常勤预备役、扩大女兵兵力、增加短期服役奖励等措施，同时还将研究扩大非战斗领域民兵、延长军官和副士官服役年限等对策。