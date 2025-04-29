李在明政府首次赦免名单公布 曹国、崔志成等政治及企业界人士在列

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：因子女升学考试舞弊等被判刑的祖国革新党前党首曹国成为李在明政府首次特别赦免的对象。曹国还将恢复其所有权利，可展开政治活动。特赦名单还包括曹国夫人郑庆心、共同民主党前议员崔康旭及尹美香，首尔市前教育监曹喜延（音）、法务部前次官李容九等人。韩国政府11日宣布，将于本月15日特赦包括曹国在内的83.6687万人。其中包括一般刑事犯1922人，特殊照顾服刑人员10人，劳役所拘留人员24人，政治和主要公职人员27人，经济界人员16人，中小企业和小工商户42人，个体户、小摊贩和农民184人，运输相关行业从业人员440人等。特赦名单包含了多名在文在寅、尹锡悦政府时期受检方调查并被判刑的执政党人士。曹国去年12月因子女升学舞弊等被判有期徒刑2年，目前正在服刑，原定于明年12月刑满出狱。郑庆心因涉嫌伪造并提交其子升学相关文件被起诉，去年12月被大法院判处有期徒刑1年、缓刑2年。崔康旭因为曹国之子开虚假实习证明被判刑，尹美香因贪污韩国挺身队问题对策协议会捐款被剥夺议员职位。此外，在野党前议员洪文钟、郑灿敏、沈学凤也被赦免并恢复权利。在企业家中，SK Networks前会长崔信源获赦。崔信源因涉嫌侵占SK Networks及SKC等6家子公司总计2235亿韩元的公款被起诉，今年5月被大法院判处有期徒刑2年6个月。因涉嫌崔顺实干政事件而被判刑的多名三星电子前高层也在赦免名单之列。包括三星电子前未来战略室室长崔志成、前未来战略室长次长（社长）张忠基、负责对外合作的前社长朴商镇、前专务理事黄晟洙等。法务部长官郑成湖表示，此次赦免着重于推动国民和解、激活经济，希望国民主权政府的首次赦免能够成为化解社会矛盾、实现国民团结的契机。