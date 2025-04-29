李在明：望越南与韩国共同开启韩半岛和平之路

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明呼吁越南共产党中央总书记苏林为韩半岛和平共同努力。11日，欢迎苏林到访的国宾晚宴在青瓦台迎宾馆举行。李在明在晚宴上表示，今年是韩国光复80周年，也是越南独立80周年，具有重要意义。不断克服历史的难关和逆境的两国，对国际和平与稳定高度重视。李在明强调，包括他本人在内的韩国国民都珍视和平的价值。他认为，即使和平的代价再高，也胜于战争。李在明指出，韩国政府将与国际社会合作，坚决应对北韩核导弹挑衅，同时重启中断的南北交流，通过对话与合作开启韩半岛和平与共存之路。并希望越南也能共同参与这一进程。李在明表示，他与苏林在会谈中一致同意，将两国合作范围从既有的贸易投资扩大到国家政策性基础设施、科技人才培养等国家发展核心的未来战略领域。他强调，此次来访将推动两国关系进一步发展，增进两国友谊。苏林表示，此次访问是旨在深化两国友谊与全面战略同盟关系的重要会晤，能够成为李在明政府接待的首位国宾，他深感荣幸。苏林指出，2022年韩越关系提升为全面战略同盟关系后，两国关系在各领域不断深化，为两国人民带来切实利益。这些共同成果离不开两国政府的不断努力，以及包括出席当晚宴会的两国主要企业在内的韩越工商界的积极贡献。苏林强调，越南一贯支持韩国的反战政策，一贯重视与韩国的合作。希望在这个新时代越南民族发展的时期，韩国能与越南携手共进。出席当天的晚宴的嘉宾包括SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟等企业界掌门人以及越南国家足球代表队前教练朴恒绪、演员安在旭等。