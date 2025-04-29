日本要求韩国解除水产品进口禁令 韩国强调修复信任为先

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在韩国访问的日本农林水产大臣小泉进次郎11日与韩国外交部长官赵显会晤，要求解除韩方对日本水产品的进口禁令。据日本共同社报道，双方会谈持续30余分钟。会后小泉进次郎向媒体表示，强烈期待两国有关部门迅速展开沟通，早日解除进口禁令。小泉进次郎未提到赵显对该问题的回应。韩国外交部官员拒绝证实具体细节，但表示，在解除日本水产品进口禁令前，首先要修复韩国消费者对日本食品安全的信任。据推测，赵显基于“修复信任为先”这一立场，拒绝了小泉进次郎的要求。自日本福岛核电站事故及核污水排海等事件后，韩国对福岛等附近八县的水产品实施了进口禁令。共同社分析指出，韩日两国正就韩国总统李在明本月下旬访问日本并与日本首相石破茂举行会谈进行协调，小泉进次郎此次罕见会晤韩国外长，或意在为会谈作铺垫。韩国外交部表示，小泉进次郎到外交部首尔办公大楼拜访赵显，双方就经济合作方案等两国关系各方面事务交换了意见。据外交部介绍，赵显在会晤中表示，今年是韩日邦交正常化60周年，各级有必要更加积极沟通，打造更加牢固、面向未来的两国关系。小泉进次郎对此表示赞同，并希望两国在各领域的合作方案得到具体探讨。双方还就经济领域彼此关切的议题交换了意见，强调有必要就两国共同关心的事务和问题进行紧密沟通。小泉进次郎此次访韩是为出席亚太经合组织（APEC）粮食安全部长会议及韩中日农业部长会议。