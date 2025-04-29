KDI将韩国今年经济增长预期维持在0.8% 消费回暖但建筑低迷

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）将韩国今年经济增长预期值维持在0.8%。KDI指出，虽然消费前景有所改善，但建筑投资仍然低迷。KDI在12日发布的《KDI经济展望》修订版中表示，2025年韩国经济将增长0.8%，主要原因在于建筑投资低迷。KDI去年11月将今年的增长预期定为2.0%，但今年2月下调至1.6%，5月又下调至0.8%。增长预期持续走低主要受建筑投资低迷影响。KDI将建筑投资预期从今年5月份的-4.2%进一步下调至-8.1%。KDI表示，房地产项目融资市场正常化的延迟阻碍了建筑投资的复苏，建筑投资低迷或导致建筑公司财务状况恶化，从而阻碍工程建设进度。此外，贸易冲突或导致出口形势恶化，这也是不利因素之一。KDI指出，美国的关税政策加剧了与中国、巴西、印度等国的贸易冲突，全球经济或大幅放缓；若半导体关税大幅上调，将对韩国出口产生负面影响。不过，考虑到美国提高关税之前韩国出口将大量增加，KDI将今年商品出口增长预期从-0.4%上调至1.2%，上调了1.6个百分点。预计今年整体出口将增长2.1%，今年下半年民间消费低迷将得到缓解。KDI表示，受今年两次补充预算带动，民间消费增长预期从1.1%上调至1.3%，上调了0.2个百分点。另外，尽管韩国出口形势严峻，但随着内需逐渐复苏，预计明年韩国经济将增长1.6%。