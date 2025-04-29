韩中两国为取缔非法捕捞而加强合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和中国决定，加强对无证捕捞渔船的处罚措施，确保两国均可在不予以释放的情况下对违规船只进行惩处。韩国海洋水产部12日表示，5日起与中国海警局举行了为期三天的“2025年韩中渔业指导管理工作会议”，讨论了加强两国在签署渔业协议的水域中维持捕捞秩序、取缔非法捕捞的合作方案。双方决定，从下月1日起加大制裁力度，对所有“严重违规渔船”均可在不释放的情况下予以处罚。渔船无证捕捞或侵入对方领海、特定禁渔区作业，妨碍执行公务等均被归类为“严重违规渔船”。此前，即使中国渔船因上述行为在韩国海域被查获，只要持有中国捕捞许可证，仍可交押金后获释。但从下月起，韩国政府将对相关渔船无一例外地处以罚款等措施，并移交中国海警部门，使其在中国也能受到吊销捕捞执照、罚款等处罚。韩中两国就扩大在韩国专属经济区(EEZ)海域发现的中国渔船和渔具予以取缔的范围达成协议。海洋水产部还表示，两国就中国渔船在西海北方界线(NLL)附近海域非法捕捞问题进行了深入讨论。双方决定，加强包括联合打击在内的合作。海洋水产部渔业资源政策官赵一焕表示，维持韩中渔业协定所划定的水域的作业秩序直接关系到韩国渔民的生计和安全。今后将继续与中国政府保持沟通，以实现杜绝非法捕捞的共同目标，并在指导和管制方面进行务实性合作。