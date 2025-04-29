Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：李在明政府向国民公开了作为五年国政运营蓝图的国家愿景、国政目标及120多项具体国家治理课题。韩国总统直属国政企划委员会（简称“国政委”）13日下午在青瓦台迎宾馆举行了国民报告大会，公布了李在明政府的《国政运营五年计划（草案）》。该计划包含国家愿景、三大国政原则、五大国政目标、123项国政课题，以及相关的财政支援和立法推进计划。首先，新政府国政运营的目标国家愿景为“国民当家作主的国家，全民幸福的大韩民国”。国政企划委员长李韩柱介绍称，“国民当家作主的国家”意指与国民沟通，在日常生活中体现国民主权意志的政府。“全民幸福的大韩民国”则体现了将全体国民幸福置于政策首位的承诺。此外，“三大国政原则”是倾听与统合、公正与信任、务实与成果。“五大国政目标”分别是全民团结的政治、引领世界的创新经济、共同富裕的均衡增长、基础牢固的社会、以国家利益为中心的外交与安全。为了实现这五大国政目标，国政委以李在明总统的竞选承诺及施政纲领为中心，设定了23项具体推进战略和123项国政课题。国政委还公开了作为“国民团结的政治”的首要课题。国政委宣布，将推动修宪，以实现体现国民主权宪法精神的新宪法体制。另外，为了打造“引领世界的创新经济”，该计划提出基于人工智能（AI）技术的实质增长战略和通过增加研发预算以实现科学技术五大强国，并通过建立100万亿韩元的“国民增长基金”等进行未来战略产业投资，以及通过“能源高速公路”等实现碳中和及应对气候危机。国政委表示，已制定今后五年内将追加投资210万亿韩元的财政投资计划，用于落实主要国政课题，并将通过增加税收和提高支出效率，在不增加额外财政负担的情况下提供支持。国政委还表示，为了有效履行当天宣布的国政课题，将设立总统直属的“国家未来战略委员会（暂称）”，并将以总统室和国务调整室为中心继续检查履行情况。当天国政委公布的123大国政课题将在政府审议和国务会议议决后最终敲定。