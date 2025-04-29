金与正：北韩从未拆除扩音器 首尔的愿望不过痴梦一场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正14日对李在明政府成立后采取的南北紧张缓和措施予以贬低，并明确表示将延续敌对立场。金与正当天在朝中社发布题为《首尔的愿望不过痴梦一场》的谈话中称，对于长期对我国构成安全威胁的岌岌可危且低劣的国家，我方立场必须更加明确；我国国法必须将大韩民国定性为最敌对的威胁势力，并予以永久固定。针对韩国总统李在明12日所称“北韩正在拆除部分扩音器”的言论，金与正予以驳斥，称此为“毫无根据的单方面臆测和舆论操纵”。她强调，我们从未拆除过部署在军事分界线上的扩音器，亦无拆除意向。韩国联合参谋本部9日曾表示，作为对韩方拆除对北扩音器的回应，北韩也在拆除部分对南扩音器。但据悉，在北韩40余处扩音器设施中，仅有极少部分被拆除。金与正还表示，韩美调整“乙支自由之盾”联合军演的部分训练日程一事根本不值得评价，只是徒劳无功。金与正称，韩国现政权取消了尹锡悦政权时期单方面采取的措施，却希望借此获得称赞，并引发我们的回应。然而，这种小伎俩不过是虚妄之梦，根本无法引起我们的关注。金与正强调，无论韩国是拆除扩音器、停止广播，还是推迟或缩减演习，我们都不在意，也不关心。金与正还表示，我们已多次明确指出，无意改善与“美国的忠诚帮凶、忠实同盟”——韩国的关系，这一结论性立场与观点今后将被固定在我国宪法之中。此外，金与正还否认了美方与北韩可能借美国总统特朗普与俄罗斯总统普京举行会谈之机重启对话的猜测。她指出，我已经明确表示，我们与美国首脑之间的个人交情不会反映到政策上，若美国固守旧时代的思维方式，那么首脑会晤将仅是美方的“一厢情愿”。