韩外长：呼吁特朗普为美北对话发挥领导力

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显表示，期待在美国总统特朗普的领导下，美国与北韩能够为开展对话找到突破口。赵显14日出席在外交部首尔办公大楼举行的国内媒体座谈会。当被问及美北是否正就对话进行谈判时，赵显作出了上述回应。赵显表示，自己在美国与国务卿鲁比奥及白宫幕僚会晤时指出，当前形势需要特朗普总统发挥领导力来创造新的突破口。美方对此予以积极回应。赵显还表示，美国迄今坚持北韩不得拥核，因此双方之间可能存在拉锯。另外，当被问及美北会否借10月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议展开对话时，赵显表示，无法对假设情况作出回答，但不会放弃希望。对此，外交部一名高级官员表示，邀请北韩出席亚太经合组织会议是值得尝试的举措，但外交必须立足于现实，因此正在与有关部门谨慎磋商。对于本月25日的韩美首脑会谈是否将同盟现代化和驻韩美军战略灵活性列入议题，赵显未作明确回答，仅表示双方正在工作层面上保持紧密磋商。赵显补充称，此次会谈的方向是将韩美同盟扩大为涵盖核能、造船、人工智能、量子科技、生物科技等领域的科技同盟，并进一步深化合作。此外，李在明将在赴美前访问日本。赵显对此评价称，这是对务实外交理念的实践。访问美国前，首先同在多项事务上与韩国立场相似的日本对话是理所当然且必要的。赵显指出，韩国与中国存在根本性差异，但也有必要克服差异，在一定程度上开展合作与互动，将基于务实理念管理韩中关系。