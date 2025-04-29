韩国迎光复80周年 总统李在明举行国民任命仪式

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明将于本月15日光复80周年纪念日举行国民任命仪式。韩国总统室表示，主题为“共同寻获的光芒，照亮大韩民国”的国民任命仪式将于15日晚8时至9时40分在首尔光化门广场举行。KBS担任主办电视台，包括80位国民代表、特别受邀国民、国家主要人士、各界代表，以及普通市民等在内，预计约一万人受邀出席。总统室发言人姜由桢14日上午在龙山总统室举行国民任命仪式发布会时表示，国民任命仪式旨在同韩国民主主义的主人公和主权拥有者——国民一道，纪念克服非法戒严和内乱的国民主权政府的诞生，并任命忠诚于国民的公仆。姜由桢介绍，光化门广场中央将设置圆形舞台，80名国民代表将登上舞台，为仪式拉开帷幕。这80名国民代表包括光复以来80年间在民主主义、经济发展、科学技术、文化体育等各领域取得国际性成就的人士，默默守护民生的普通市民，以及为建设美好世界而斗争的人们。80名国民代表将走上舞台，把亲手书写的任命状放在舞台上。随后李在明夫妇将上台，与4位国民代表共同放置最后一份任命状。另外，国民力量党、改革新党，以及前总统李明博和朴槿惠等保守派人士决定不出席仪式。姜由桢表示，由于个人日程、健康等多种原因可能导致部分人士无法出席，但是国民任命仪式的根本意义在于庆祝国民主权政府克服非法戒严和内乱、通过多种契机而诞生。这是一次主权任命仪式，是国民亲自任命总统的场合。总统室此前邀请前总统夫妇出席国民任命仪式，前总统尹锡悦夫妇则因正在接受调查等原因不在受邀之列。