李在明：国家财政紧张 将大力重组公共机构

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府即将制定明年预算案，总统李在明要求对预算支出进行结构性调整。李在明13日在龙山总统室召开国家财政节省座谈会。李在明在会上表示，财政应发挥经济增长的引导作用，然而税收减少、经济增长放缓，国家财政力量非常薄弱。有必要对低效领域的预算支出进行调整，转向高效领域。民间专家在座谈会上建议对中小企业政策进行结构性调整，从而实现节省财政。韩国税收财政研究院资深研究委员张友铉（音）指出，下游20%的企业持续亏损，这部分企业若获得拨款，将继续维持现状。因此比起拨款，应通过提供咨询推动业务调整，实现实际增长。对此，李在明强调，对所谓僵尸企业的补贴是一种浪费。中小企业的补贴标准多样，但重要的是清除那些利用标准获得无效补贴的“杂草”。李在明还表示，为节省国家预算，有必要大力推进公共机构重组。国家财政研究所所长郑昌洙（音）在座谈会上表示，政府面向小工商户和中小企业提供许多融资项目，总金额达到47万亿韩元。相关项目可以从直接融资改为利息补贴的方式，即对部分利息给予支持。总统室政策室长金荣范表示，该问题直接关系到提供直接融资的公共机构的存废，将从公共机构改革的角度出发来研究有关事项。李在明指出，归根结底这是既得利益问题，目前公共机构数量过多，下阶段必须推进公共机构重组。尽管这必然导致部分工作岗位减少并引发抵抗，但这是改革的必然之痛。