李在明施政支持率为63%，27%的受访者予以负面评价

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：KBS在韩国光复80周年之际开展了民意调查。在李在明总统就任后首次进行的KBS民意调查中，超过60%的受访者对李在明的施政予以肯定评价。在“对就任两个多月的李在明总统的施政有何评价？”这一问题上，63%的受访者予以肯定，27%则持否定看法。在给予肯定评价的理由中，“经济和民生政策”占比最高；其次是“与国民及媒体的沟通”；回答“外交和贸易政策”的占4%；“应对北韩”、“与在野党的关系”、“内阁人事”等各占2%。与此相反，持否定评价的理由中，“外交和贸易政策”占比最高，其次是“经济和民生政策”、“内阁人事”、“与在野党的关系”等。在韩美关税协商方面，56%的受访者予以肯定，37%则予以否定，肯定评价比否定评价高出近20个百分点。在政党支持率方面，共同民主党为48%，国民力量党为19%，两者相差29个百分点；祖国革新党、改革新党分别为3%。与大选前朝野交替前的民意调查结果相比，国民力量党的支持率显著降低。此次民意调查由KBS委托Hankook Research民调机构实施，自11日起进行，为期4天，对全国18周岁以上的1005名成年人进行电话调查，置信度为95%，样本误差为正负3.1个百分点。