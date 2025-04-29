李在明在光化门举行“第21届总统国民任命仪式”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国光复80周年之际，15日晚在首尔光化门广场举行了以“光复80年，以国民主权开创未来” 为主题的第21届总统国民任命仪式。出席该活动的不仅包括国家主要人士和驻韩外交使节团，还有政治、经济、社会、文化、艺术、体育、科学技术、教育、劳动、女性、产业等各领域代表人士。另外，通过预先网络申请报名受邀的3500名国民也参加了活动，更加增添了庆典的意义。整个活动共分三个部分。以"一起寻找光明"为主题的第一部分中，无论处于困难还是在快乐的时候，聚集在一起照亮光明的瞬间唱过的歌声响彻在光化门广场。以“光之风”为主题的第二部分，按照“国民礼仪”、“播放主题视频”、“我们盼望的大韩民国”、"国民任命仪式"、"照亮光明"的顺序举行了第21届总统国民任命仪式。在介绍国民向总统传达愿望的“国民夙愿”之后，正式进行了第21届总统李在明国民任命仪式。为迎接光复80周年而特别选出的80名国民代表担任了任命状的授予仪式。80名国民代表手持亲笔撰写的任命状登上舞台，参加了任命状颁发仪式。之后，李在明总统夫妇登上舞台，与4名国民代表一起，以将任命状摆放的方式参与了活动。李在明总统从国民代表手中接过“光芒的任命书”，正式宣告国民主权政府开启了新篇章。在光复节80周年之际，李在明总统接过包含国民殷切希望的任命状后表示，自己感到无比光荣和责任感的重大，他表示，"国民民主权政府"始终把作为国家力量源泉的国民放在施政哲学和愿景的中心。继国民任命仪式之后，进行了以“光芒四射的我们”为主题的第三部活动，全体国民共享了庆祝光复80周年及国民任命仪式。在庆典活动现场，女子组合IZNA演唱了最近在全球人气火爆的动画片《K-POP：猎魔女团》的主题曲《Golden》。韩国前总统文在寅夫妇和已故前总统卢武铉的家属、政党和劳动界代表等也参加了国民任命仪式。前总统李明博和朴槿惠因健康原因而缺席，国民力量党和改革新党领导层也没有出席。在此之前，李在明总统在青瓦台迎宾馆与各国驻韩国大使等外交使节团共进晚餐，对大韩民国民主主义给予的信任表示了感谢。常驻韩国的117个国家的外交公馆大使及30个国际机构代表等驻韩外交使节团参加了当天的晚宴。另外，驻韩美军司令兼韩美联军司令泽维尔·布伦森、大韩商工会议所会长崔泰源等6个韩国经济团体领导也出席了晚宴。