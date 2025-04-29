韩美乙支自由之盾联演18日启动 北韩或发起挑衅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美两军18日启动旨在防御韩半岛的“乙支自由之盾”联合军演。联演将进行至本月28日，模拟情境将充分反映根据近期战争形态分析所得的经验教训等现实威胁。韩军派遣约1.8万人参演，与去年持平；美军参演人数也与去年相近。演习规模与往年相似，不过演习期间计划实施的40余次机动实战训练（FTX）中，有20余次将推迟至下月实施。联合参谋本部解释酷暑是推迟原因，但分析认为，主要还是考虑到北韩对韩美联合军演的抗议。韩美两军强调，应对北韩威胁是训练的主要目标，这一点不会改变。北韩有可能以“乙支自由之盾”为借口进行挑衅。北韩国防相努光哲本月10日发表谈话称，强烈谴责美国和韩国的挑衅行为，并对其可能造成的负面后果提出严正警告；对于任何越界的挑衅行为，将严格行使自卫权。联演期间，政府将于18日至21日实施旨在确立国家紧急状态应对态势的全国性“乙支演习”。“乙支演习”是政府每年实施一次的全国性紧急应对训练，旨在战争、事变或相应水平的国家紧急事态发生时，保护国家和国民的生命及财产安全。今年将有4000家机构、58万人参加，其中20日将实施防空袭疏散演练和消防车、救护车避让演练等全民参与的民防演习。