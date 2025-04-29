KBS民调：52%韩国人对日本有好感 80%认为“对历史反省不到位”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：KBS在光复80周年之际开展了“国民对韩日关系认知”民意调查。结果显示，52%的国民对日本“有好感”，45%表示“没有好感”。在20岁及以下人群中，每10人中有7人回答“有好感”；而在50岁至59岁和60岁至69岁人群中，这一比例仅为每10人中4人。保守派群体中，64%对日本“有好感”；进步派群体中，“没有好感”的回答占比更高，为53%。50%的受访者认为目前韩日关系“良好”，43%认为“较差”。另外，在佐渡矿山、历史教科书等历史遗留问题上，每10人中有8人认为日本的道歉和反省“完全不充分”或“不够充分”。在对日本较为友好的20岁至29岁人群中，每4人中有3人认为日本的反省不充分；在保守派群体中，这一比例也达到了每3人中2人。持这种看法的主要原因是“日本持续歪曲侵略历史”，其次是“慰安妇和强制劳工问题未得到解决”、“日本主张对独岛的领土权”等。39%的受访者认为韩日关系在本届政府任期内将得到改善，是持负面看法者的2倍多；但认为“不会有变化”的受访者也高达38%。每3人中有1人认为韩日关系中最迫切的问题是“解决历史遗留问题”，其次是“加强经济合作”和“应对北韩核问题及加强安全合作”。不过，81%的受访者赞同“双轨并行”政策，即区分对待历史遗留与其他问题，优先推进经济和安全合作；仅17%的受访者表示不赞同。在韩美日合作不断强化的趋势下，认为“有必要加强韩日军事合作”的受访者占比达到了反对者的两倍。本次调查由KBS委托韩国调研（Hankook Research）于本月11日至14日面向韩国全国1005名18周岁及以上成人实施，应答率为15.2%，置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。