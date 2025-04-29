韩国政府对日本政要参拜靖国神社深表失望和遗憾

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府对15日日本战败投降日日本首相石破茂向靖国神社供奉祭祀费、部分政要参拜靖国神社表示失望。韩国外交部发言人在评论中表示，对于日本领导层人士再次向美化侵略战争、供奉战争罪犯牌位的靖国神社参拜或奉纳贡品，韩国政府深表失望和遗憾。评论称，韩国政府敦促日本肩负责任的领导人正视历史，用行动表现对历史的谦逊反思和真诚反省。韩方再次强调，这是建立基于两国互信、面向未来的韩日关系的重要基础。当天，下任首相有力候选人、农林水产大臣小泉进次郎，以及前经济安全保障担当大臣高市早苗、前政调会长萩生田光一等人参拜了靖国神社。这是去年10月石破茂内阁成立以来，现任阁僚首次参拜靖国神社。与其前任岸田文雄、菅义伟相同，石破茂就任后未参拜靖国神社，但供奉了祭祀费或祭品。另外，石破茂在战殁者追悼仪式讲话中时隔13年提及“反省”。对此，韩国外交部表示关注。外交部官员称，日本领导人正视过去的悲痛历史、努力维护国家间信任，这有助于实现更美好的未来并符合双方共同利益。石破茂15日于东京武道馆举行的“全国战殁者追悼仪式”上发表讲话称，绝不会让战争惨祸重演，必须再次铭记那场战争带来的反省与教训。