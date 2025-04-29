民调：李在明支持率51.1% 为就任以来最低

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：18日公布的一项民调结果显示，韩国总统李在明的施政支持率为51.1%，连续两周下滑。Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月11日至14日面向全国2003名18周岁及以上选民实施了调查。结果显示，51.1%的受访者对李在明的施政给予了正面评价。这较前一周下滑5.4个百分点，是李在明就任以来的最低值。44.5%的受访者给予了负面评价，较前一周上升6.3个百分点。另有4.5%未表态。Realmeter分析指出，对光复节特赦的失望、股票转让税争议、前总统尹锡悦夫妇同时被捕等多重因素导致支持率下滑。按居住地区划分，光州和全罗的支持率最高，为73.0%，环比下滑5.2个百分点。此外，济州57.8%，江原56.3%，首尔51.5%；仁川和京畿50.9%，环比下滑11.0个百分点，跌幅最大。按年龄段划分，李在明在40岁至49岁人群中的支持率最高，为63.0%，较前一周下滑7.0个百分点。20岁至29岁人群的支持率最低，为34.4%，较前一周下滑9.1个百分点。按政治理念划分，进步派群体的支持率为82.0%，保守派仅为25.6%；中立派为52.2%，环比下滑6.6个百分点。另外，本月13日至14日面向全国1001名18岁及以上选民实施的政党支持率调查显示，共同民主党支持率为39.9%，国民力量党支持率为36.7%。共同民主党支持率较前一周下滑8.5个百分点，国民力量党支持率则上升6.4个百分点。两党差距时隔12周重新回到误差范围之内。此外，祖国革新党支持率为5.7%，较前一周上升1.7个百分点；改革新党为4.4%，进步党为0.9%。两次调查均采用了无线电话自动问答的方式。总统施政支持率调查的应答率为5.2%，置信度为95%，抽样误差为正负2.2个百分点；政党支持率调查的应答率为4.7%，置信度为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。详细内容可参考中央选举民意调查审议委员会网站。