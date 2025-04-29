韩外长：制定分阶段无核化战略 重启南北、美北对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显表示，将制定分阶段无核化战略，并探索重启南北、美北对话。赵显18日在国会外交统一委员会全体会议上表示，将确认韩美两国高层在对北政策基调上的一致性，基于紧密的韩美合作营造北韩核对话环境，探索重启美北、南北对话。赵显还表示，将在此基础上制定“冻结、裁减、废弃”的分阶段无核化战略及实施方案，并引导中国、俄罗斯等周边国家发挥建设性作用。赵显称，对话取得进展后，将同步推进南北对话和美北谈判，努力营造有利条件，使无核化与韩半岛和平结构建设进程能够相互促进、共同推进。赵显强调以国家利益为中心的务实外交，表示将推动韩美同盟发展成为面向未来的全面战略同盟，并通过25日的韩美首脑会谈，将韩美同盟从安全同盟、经济同盟扩展为科技同盟。赵显就韩日关系表示，将在同石破茂首相的会谈上夯实两国面向未来的合作的基础，讨论强化韩日、韩美日合作的方案。关于韩中关系，赵显强调，将以中国国家主席习近平出席庆州亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机，恢复韩中首脑交流，同时展开关于稳定管理供应链的合作，推动对华务实外交取得成果。另外，赵显就韩俄关系表示，将稳定管理与俄罗斯的关系，但对威胁韩国安全的俄北军事合作将坚决反对。